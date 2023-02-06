Свыше 1 млн проактивных госуслуг оказано в социально-трудовой сфере в 2022 году

Более 1 миллиона различных государственных услуг в проактивном формате было оказано казахстанцам в прошлом году. По сравнению с 2021 годом, их количество выросло в два раза.

Отметим, сегодня в проактивном формате оказывается 23 государственных услуг социально-трудовой сферы. Наиболее востребованные из них – регистрация безработных, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним и другие. Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда прочих услуг.