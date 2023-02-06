Сборная Казахстана по теннису проиграла в квалификации Кубка Дэвиса

Мужская команда Казахстана потерпела поражение в квалификации Кубка Дэвиса. Теннисистам не удалось одолеть своих соперников из сборной Чили.

В итоге в групповой этап Кубка Дэвиса смогли прорваться шестнадцать команд из разных стран. Пока что время даты проведения следующего этапа неизвестны. А вот финал турнира начнется двадцать первого ноября в Малаге. Заключить пари на победу любимой сборной по теннису можно в бк Леон, которая дарит бонус новым пользователям. Воспользоваться в бк Леон бонус кодом при регистрации можно по ссылке.

В решающий день команда принимала участие сразу в трех играх. Сперва прошел парный поединок, в котором Александр Недовесов и Андрей Голубев сразились с Алехандро Табило и Томасом Бариосом. Команда из Казахстана потерпела поражение в этой игре.

Следом выступил Александр Бублик, первая ракетка Казахстана. Он проиграл Кристиану Гарину 4:6, 6:3, 3:6. Этот матч определил судьбу сборной, так как команда уже проиграла в двух матчах из трех.

Тимофею Скатову единственному удалось одолеть своего соперника в данном состязании.

Также стоит отметить, что в понедельник, шестого февраля, обновился рейтинг ATP. Александр Бублик опустился сразу на четырнадцать позиций и занял 50-ю строчку. Тимофею Скатову и Андрею Голубеву повезло больше: они поднялись на две и одну строчку соответственно. Теперь Скатов занимает 127-ю строчку, а Голубев стоит на 67-м месте.