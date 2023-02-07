Киберпул специалистов по борьбе с интернет-мошенничеством создали в Астане

С киберпреступностью в Казахстане борется специально созданный пул. Объединение, которое занимается предупреждением и выявлением действий мошеннического характера, осуществляет деятельность при Департаменте полиции Астаны.

Специалисты киберпула прошли специальную подготовку и знают алгоритм работы, сообщает руководство Управления криминальной полиции города. Там говорят, что работа пула будет вестись совместно с Интерполом. Отметим, за 2022 год в столице раскрыли 33% преступлений, которые были связаны с этим видом мошенничества.