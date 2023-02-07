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  • 07.02.2023, 17:00
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Международный форум «Астана» пройдет 8-9 июня

Изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Пути решения ключевых глобальных вызовов будут искать участники Международного форума «Астана».

Мероприятие намерены провести под эгидой Президента Касым-Жомарта Токаева в столице Казахстана 8-9 июня. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики. К слову, планируется, что новая диалоговая площадка соберет высокопоставленных делегатов зарубежных правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов.

 

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