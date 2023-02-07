Первая ракетка Казахстана добилась максимальной высоты в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, благодаря своему выходу в финал Australian Open-2023, достигла максимально высокой позиции в мировом женском рейтинге по версии Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина уверенно провела Открытый чемпионат Австралии – первый крупный турнир в новом году, добравшись до финала соревнования. И только в решающем матче Елене не удалось победить – она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко, с результатом 6:4, 3:6, 4:6 по партиям.

Несмотря на поражение в финальной игре, Рыбакина все равно смогла набрать много рейтинговых очков в Австралии, что позволило ей выйти на десятое место в мировой классификации – это максимально высокое достижение для теннисистки из Казахстана на данный момент. А еще Рыбакина доказала неслучайность своей победы на Уимблдоне в прошлом году, и теперь эксперты прогнозируют ей удачные выступления на новых турнирах серии Большого Шлема. В частности – аналитики беттинг-компании 1xBet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на теннис, считают Елену одной из пяти фавориток Ролан Гаррос. И если 1xBet kz скачать на Андроид в виде удобного мобильного приложения, то в его меню без труда можно отыскать котировки на победу Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции. Согласно им, шансы первой ракетки Казахстана в Париже равны на данный момент более чем 26% вероятности. Это весьма солидный показатель.

Пока что для Рыбакиной лучшим выступлением на Ролан Гаррос было участие в турнире 2021-го года. Любители тенниса, которые делают прогнозы на спорт и следят за результатами больших соревнований, прекрасно помнят, что на том Открытом чемпионате Франции теннисистка из Казахстана добралась до четвертьфинала. И в поединке за попадание в Топ-4 Елена в очень напряженном матче обидно проиграла будущей финалистке Анастасии Павлюченковой из России – 7:6, 2:6, 7:9.

Также в активе Рыбакиной на Ролан Гаррос имеются выходы в третий и второй раунд соревнований, однако, учитывая ее нынешнюю форму и прогнозы экспертов, казахстанские болельщики тенниса вполне могут рассчитывать на то, что в 2023-м году спортсменка добьется своего лучшего результата во Франции.