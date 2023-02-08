Свыше полутора тысяч этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году

Свыше полутора тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года. Более половины вернувшихся на историческую родину – выходцы из Узбекистана. Кроме того, в Казахстан прибыли из Китая, России, Туркменистана, Монголии и других стран. Они в основном поселились в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Из числа кандасов чуть более 20% имеют высшее образование, порядка 41% – среднее специальное, свыше 35% – общее среднее и около 4% не имеют образования. Отметим, всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 100 тыс. этнических казахов.