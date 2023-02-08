Передвижную выставку к юбилею Бикен Римовой открыли в Астане

«Өнермен өрілген ғұмыр». Именно под таким названием в Астане открылась передвижная выставка, посвященная 100-летнему юбилею народной артистки КазССР Бикен Римовой. У гостей есть уникальная возможность увидеть экспонаты, рассказывающие о жизненном и творческом пути великой личности, которая воплотила в себя более 200 женских образов как на сцене, так и в кинематографе.

В экспозиции Национального музея страны представлены различные награды, а также платья, в которых выступала Бикен Римова, фотографии. Также есть и ее украшения, пояс и сумочка, написанные ею книги и вязанные собственными руками вещи. Всего около 100 предметов. Их предоставили Драматический театр имени Бикен Римовой и историко-краеведческий музей имени М. Тынышбаева Жетысуской области.

Куляш Исабекова, Заместитель директора историко-краеведческого музея им. М.Тынышбаева Жетысуской области:

– В экспозицию вошли работы, где рассказывается о жизни и творчестве артистки, а также о ее последователях и учениках. Выставка продолжит свою работу в дальнейшем. К нам поступают предложения по ее организации и в различных регионах страны. А завершится она в краеведческом музее Жетысуской области, где родилась артистка.