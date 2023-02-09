Поиски снежного барса стартуют в Казахстане

На востоке Казахстане стартуют поиски снежного барса. Серию научных экспедиций планируется провести в Катон-Карагайском национальном парке с февраля по июнь. По данным Всемирного фонда дикой природы, проект задуман ради сохранения группировки редкого животного в казахстанской части Алтае-Саянского экорегиона. Во время экспедиций зоологи и инспекторы установят фотоловушки в местах вероятного присутствия ирбисов, а также проверят установленные ранее камеры.

Кроме того, специалисты намерены собрать биологический материал снежного барса, что позволит провести молекулярно-генетический анализ и определить пол, количество особей и, возможно, их родственные связи. Отметим, в Катон-Карагайском нацпарке обитает от трех до шести горных кошек.