Казахстан и Франция будут взаимодействовать в борьбе с преступностью. Сенат одобрил закон о взаимной правовой помощи двух стран по уголовным делам. В рамках договора компетентные органы будут помогать друг другу. В частности, правоохранители смогут конфисковывать вещи, вести обыск, осмотр, выявлять банковские счета, допрашивать преступников. Также предусмотрен обмен информацией и другие следственные мероприятия. Сейчас на консульском учете государств состоят свыше 500 человек.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

– Принятый закон формирует правовую основу для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Францией в уголовно-правовой сфере. Соответственно, в Соглашении определен порядок оказания правовой помощи между уполномоченными органами двух стран. Мы считаем, что подписание подобных международных соглашений повысит эффективность борьбы с преступностью.

Кроме того, Казахстан будет сотрудничать и с Узбекистаном в вопросе борьбы с преступностью. Отныне граждане, осужденные на территории двух стран, имеют право отбывать наказание на родине. На сегодня в учреждениях лишения свободы Казахстана находятся 486 граждан Узбекистана, а в соседнем государстве – 20 наших соотечественников. Такие меры имеют большое социально-воспитательное значение.

Асет Чиндалиев, Заместитель Генерального прокурора РК:

– Осужденный предоставляется в следующих случаях. Если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время по отбыванию наказания не менее одного года, если обе страны согласны такому предоставлению. В предоставлении будет отказано, если действия подрывают суверенитет и безопасность страны, противоречат национальному законодательству, у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование. Осужденные по собственному желанию предоставляются другой стороне в связи с тем, что одним из главных условий договора является, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране.

На сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это такие европейские государства как Италия, Великобритания, Испания, Монако и Венгрия. При этом приоритет отдается тем странам, с кем установлено сотрудничество в сфере экономики и туризма.