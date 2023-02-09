Вечер памяти балетмейстера Турсынбека Нуркалиева прошел в «Астана Опера»

Вечер памяти знаменитого балетмейстера Турсынбека Нуркалиева прошел в столичном театре «Астана Опера». Известный мастер внес большой вклад в развитие балетного искусства страны. Он воспитал целую плеяду казахстанских артистов. В их числе заслуженные деятели страны, которые прославляют отечественное искусство на родине и за рубежом – Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Бактияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, лауреаты многих международных конкурсов – Асель Шайкенова, Арман Уразов, Жанибек Иманкулов.

Анель Рустемова, Заслуженный деятель Казахстана:

– Каждый номер ассоциируется с Турсынбеком Абдыбаевичем. И это так трогательно. Сегодня, думаю, это прочувствует зритель. Сами это чувствуем, когда танцуем. Потому что я как никогда выкладываюсь, и это как-будто душа танцует. У меня о Турсынбеке Абдыбаевиче самые-самые теплые воспоминания. Он был значимым человеком в моей жизни, в моей карьере. Он в меня верил, он дал толчок стать балериной, ведущей балериной. За что я до конца своих дней буду благодарна ему.

Программа концерта была составлена супругой Турсынбека Нуркалиева, Заслуженным деятелем Казахстана Галией Бурибаевой именно по принципу работы известного балетмейстера. Зрители смогли насладиться яркими хореографическими композициями Хэгерти, Форе, Шостаковича, Прокофьева, а также номерами из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Спартак».