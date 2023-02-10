Казахи Стамбула направляют помощь пострадавшим от землетрясения

Казахи турецкого города Стамбул направляют помощь пострадавшим от землетрясения. Генеральное консульство нашей страны, наши граждане и студенты, проживающие там, а также местная казахская диаспора собрали и отправили груз на сумму порядка 160 тысяч долларов.

Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями, сообщает Министерство иностранных дел. Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байель выразил благодарность гражданам, оказывающим всестороннюю поддержку Турции.