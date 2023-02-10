РК направит 50 тонн гумпомощи Сирии

Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Отметим, поручение Правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.