Землетрясение в Турции: найдено тело еще одного казахстанца

В турецкой провинции Хатай под завалами полностью разрушенного здания найдено и извлечено тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. Об этом сообщает Министерство МЧС страны.

Напомним, во время землетрясения в Турции пропали трое казахстанцев. Одна из них – Сабина Мамадьярова, она найдена живой. Двое других погибли. Тело Адиля Кадырбекова накануне обнаружили спасатели из Казахстана.

Тем временем число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч. Раненых – свыше 72 тысяч.

Сложной остается и ситуация в Сирии. Накануне ООН удалось доставить гуманитарную помощь через единственный контрольно-пропускной пункт в Идлибе. Число погибших приближается к трём с половиной тысячам. Всего в обеих странах количество жертв превысило 21 тысячу человек.