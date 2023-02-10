Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане

Для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество. Об этом говорится в обращении Президента Касым-Жомарта Токаева к участникам первого межпарламентского форума стран региона.

В повестке дня приоритет был отдан развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между братскими государствами. Также обсудили политическое и экономическое взаимодействие, наращивание региональной и приграничной торговли, развитие партнерства в транзитно-транспортной сфере, создание альтернативных маршрутов доставки грузов, запуск новых совместных инфраструктурных проектов.

Актуальными остаются вопросы экологии, рационального использования трансграничных ресурсов, продвижение инициатив по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Отметим, по итогам форума будет принята Туркестанская декларация.

Нурторе Жусип, Депутат Сената Парламента РК:

– Для укрепления достигнутых договоренностей, дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений будут пересмотрена нормативно-правовая база. Кроме того, затронут вопросы углубления стратегического партнерства между странами.