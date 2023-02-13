Новых международных наблюдателей за выборами в Мажилис и Маслихаты аккредитовали в ЦИК РК

Еще 12 международных наблюдателей за выборами в Мажилис и Маслихаты аккредитовала Центральная избирательная комиссия Казахстана.

Мухтар Ерман, Секретарь ЦИК РК:

– С 20 января 2023 года аккредитованы 62 наблюдателя от трех иностранных государств и двух международных организаций. На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры от Министерства иностранных дел – 12 наблюдателей от трех государств и двух международных организаций, в том числе от Республики Корея, Кыргызстана и Королевства Таиланд – по одной кандидатуре, от миссии наблюдателей от СНГ – семь кандидатур, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ – две кандидатуры.

Спикер также сообщил, что 10 февраля в Центральную избирательную комиссию поступило представление Министерства иностранных дел, согласно которому получена нота от миссии БДИПЧ/ОБСЕ об изменении в ее составе. Поэтому у двух наблюдателей, которые не смогут принять участие в наблюдении, ЦИК отозвал аккредитацию.