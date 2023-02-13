В Казахстане объявили итоги январского ЕНТ

В Казахстане объявили итоги январского Единого национального тестирования для поступления в вуз на платной основе. Всего же экзамен сдали около 123 тысяч человек, 102 тысячи из них набрали пороговый балл. Это составляет 83% от общего количества участников. Средний балл составил 76. Максимальный – 139. Итоги январского экзамена озвучил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Руслан Емелбаев, Директор Национального центра тестирования:

– Из всех тестируемых 95 тысяч сдали экзамен на казахском языке, 28 тысяч – на русском, 91 человек – на английском. В январском тестировании приняли участие 274 ребенка с особыми образовательными потребностями.