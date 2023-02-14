Казахстан направит дополнительную гуманитарную помощь Турции

Дополнительную гуманитарную помощь Турции направит Казахстан. Соответствующее поручение Правительству дал Президент Касым-Жомарт Токаев. Так, в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Казахстан оказал гуманитарную помощь Сирии

Отметим также Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Сирию. Прибывший в Алеппо рейс уже третий в рамках миссии. Планируется еще один вылет. В общем, в Сирию будет отправлено 50 тонн гуманитарной помощи. По последним данным, в результате землетрясения там погибли свыше 5 тысяч семисот человек. Согласно информации ООН, порядка 5 миллионов 300 жителей в стране остались без крова из-за природной стихии.