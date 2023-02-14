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Законопроект о науке и технополитике разработают в РК
  • 14.02.2023, 17:30
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Законопроект о науке и технополитике разработают в РК

В Казахстане разработают законопроект о науке и технологической политике. Внести новый документ в Парламент в июне этого года  поручил профильному ведомству Глава кабмина Алихан Смаилов. Законопроект, по словам Премьер-министра, должен содержать конкретные меры по повышению результативности научных исследований и их экономического эффекта.

Финансирование науки за последние два года было увеличено почти вдвое, и сейчас общество ждет реальных преобразований в этой сфере и трансферта новых технологий в экономику. Прежде всего, необходимо наладить тесное сотрудничество, добавил Премьер-министр,  научных организаций и предприятий. При этом важно создать активные площадки и механизмы взаимодействия, а также специализированные инжиниринг–центры  и технопарки  при ведущих вузах  и крупных предприятиях страны. Все это, в целом, подчеркнул Глава Правительства, способствует росту коммерциализации результатов научной деятельности и увеличению вклада  науки в казахстанскую экономику.  

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

– Также необходимо увеличить долю опытно-конструкторских работ в самых перспективных научных направлениях. Это атомная и водородная энергетика, цифровые технологии, искусственный интеллект, биотехнология, биобезопасность, нейронаука. В целях повышения инвестиционной привлекательности науки следует ускорить проработку с Парламентом введения дополнительных преференций для частных инвестиций.

 

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