К. Токаев посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

Обеспечение безопасности казахстанцев – важнейший приоритет. О роли Академии гражданской защиты Глава государства сегодня говорил во время рабочей поездки в Акмолинскую область. Отметим, это единственный в Казахстане ВУЗ, выпускающий профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. В настоящее время сотрудники МЧС помогают в поисково-спасательных работах пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции. Среди них и 18 человек из Акмолинской области.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

– Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем, и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину они будут представлены к наградам.

Кроме того, Глава государства сообщил, что по его поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии. Он также отметил, что в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей до 70%.