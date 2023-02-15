Аквапарк Hawaii & Miami признан лучшим крытым аквапарком Казахстана по версии Национальной премии «Выбор Страны»

Аквапарк Hawaii & Miami — самый большой крытый аквапарк страны, который не имеет аналога в Центральной Азии. Более 10 лет удерживает лидерскую позицию благодаря высокому клиентскому сервису, который отныне отмечен знаком качества «Выбор Страны».

Эксперты Аналитического центра «Выбор Страны» провели масштабное исследование товаров и услуг на казахстанском рынке по авторской технологии «Потребительских предпочтений», в результате которого знаком качества «Выбор Страны» был отмечен единственный аквапарк в Казахстане – ТОО «Аквапарк Гавайи».

При оценке компаний в номинации «Крытый аквапарк года 2022» аналитики учитывали основные показателей качества, на которые обращают внимание потребители при выборе мест для семейного отдыха, а именно:

ценовая политика,

сервис компании,

качество работы персонала,

отзывы клиентов.

Омаров Адиль Ерзатович, директор ТОО «Аквапарк Гавайи»:

– Награда «Выбор Страны» для нас – показатель успеха и независимое признание казахстанцев, а также подтверждение, что мы движемся в верном направлении.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Аквапарк Hawaii открылся в 2012 году и сразу получил большую популярность, поэтому следом была открыта вторая часть аквапарка, Miami. На данный момент аквапарк Hawaii & Miami – самый большой в Центральной Азии. Его площадь составляет 35000 кв.м.

В аквапарке есть все необходимое для разнообразного отдыха всей семьи: бассейны с разной глубиной и температурой, термобассейны под открытым небом, сауны и бани, горки для детей и взрослых, бары и рестораны, а также самый большой в регионе СПА-центр.

Омаров Адиль Ерзатович, директор ТОО «Аквапарк Гавайи»:

– Аквапарк находится в городе Алматы, но к нам приезжают гости не только со всего Казахстана, но даже из Европы и Америки. Мы работаем круглый год. А самое важное для нас в работе – это комфорт и безопасность наших гостей.

На территории аквапарка работают спасатели, медицинский персонал, вода в бассейнах проходит 7-ми ступенчатую очистку перед подачей в бассейны, что позволяет быть уверенным в безопасном нахождении наших гостей на территории аквапарка.

Омаров Адиль Ерзатович, директор ТОО «Аквапарк Гавайи»:

– Наши достижения мотивируют нас на новые успехи. Мы планируем открыть второй всесезонный аквапарк в г. Алматы в марте 2024 года, и, конечно, этот комплекс также рассчитан на семейную аудиторию и основной его целью будет создание нового места для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей нашего города!

Больше информации про аквапарк, акции и новости – на официальном сайте hawaii.kz