ЦИК зарегистрировала еще семь наблюдателей на выборы в Мажилис

Еще семь иностранных наблюдателей на внеочередные выборы в Мажилис аккредитовала Центральная избирательная комиссия Казахстана. Напомним, проголосовать за кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента и маслихаты казахстанцы смогут 19 марта.

Мухтар Ерман, Секретарь ЦИК РК:

– На сегодняшний день Министерством иностранных дел предложено зарегистрировать семь наблюдателей из трех иностранных государств. В частности, по приглашению Центральной избирательной комиссии два наблюдателя из Республики Армения и два из Грузии – это члены и представители Центральной избирательной комиссии указанных государств. Также на регистрацию были представлены три кандидатуры от Французской Республики, в том числе господин почетный посол и дипломаты. С момента открытия института международного наблюдения официальную регистрацию прошли 72 наблюдателя из шести иностранных государств, трех международных организаций.