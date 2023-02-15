Казахстан направит 55 тонн гумпомощи Турции

Теплая одежда, зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости. Казахстан дополнительно направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений. Поддержка будет оказана в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева. Отметим, этот вопрос обсудили в Астане на заседании правительственной комиссии. Грузы доставят авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Между тем казахстанцы продолжают оказывать активную поддержку пострадавшим. Отечественные волонтеры уже установили юрты в Кахраманмараше. Напомним, этот город получил множественные разрушения в результате землетрясений. Накануне туда же было дополнительно отправлено 8 машин с гуманитарным грузом и юртами с военной авиабазы Инджирлик, куда была доставлена помощь из Казахстана.

Тем временем отечественные спасатели продолжают проводить поисковые работы на местах стихийного бедствия. Силами сотрудников МЧС Казахстана, по последним данным, спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей. Также отечественные медики оказали первую помощь более 140 пострадавшим жителям.