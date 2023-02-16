Казахстанские дети будут получать из Нацфонда по $150 ежегодно

В Казахстане со следующего года введут так называемую «нефтяную ренту». Первые 150 долларов упадут на счета казахстанских детей уже в январе 2024 года. По условиям новой программы «Национальный фонд - детям», каждому ребенку уже при рождении будет автоматически открыт счет в долларах. Он будет финансироваться ежегодно из средств Нацфонда и пополняться доходами государства от сырьевого сектора.

Как пояснил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, размер выплат будет ежегодно меняться. Зависеть это будет от инвестдохода национальной «копилки». Таким образом, в среднем к достижению совершеннолетия у молодого казахстанца соберется на счету около 3,5 тысяч долларов. Эти средства можно будет направить на оплату учебы в вузах, как отечественных, так и зарубежных, а также на покупку жилья в Казахстане.



