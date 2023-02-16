Казахстан войдет в ТОП-50 стран по развитию туризма

Казахстан намерен войти в ТОП-50 стран по развитию туризма. Совершенствовать отечественную туриндустрию Правительство страны планирует в рамках реализации Проекта отраслевой концепции. Она рассчитана на 2023-2029 годы. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры турзон, повышение качества сервиса и, в целом, продвижение турпотенциала страны на международной арене.

Так, предполагается строительство новых дорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, проведение инженерной сети в Щучинско-Боровской курортной зоне, возведение дополнительных водно-спасательных станций на водоемах.

Кроме того, будет проведена работа по открытию новых авианаправлений, цифровизации туруслуг и повышению стандартов в гостиничном бизнесе. Таким образом, к 2030 году число внутренних туристов должно составить 11 миллионов человек, иностранных гостей – 4 миллиона.