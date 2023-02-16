Около 1,2 млн туристов посещают Алматинскую область за год

Почти в три раза увеличился турпоток в Алматинской области. Только в год регион посещают около 1 млн 200 тысяч человек. Больше всего путешественников прибывают из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Индии. Также отдыхать приезжают граждане Турции, Южной Кореи, Германии, США, Франции, Италии, Гонконга и Японии, сообщает управление туризма Алматинской области. Кроме того, значительно увеличилось количество разработанных туристических маршрутов. Их насчитывается более 120, в том числе познавательный, экологический, орнитологический, санаторно-курортный, этнографический и другие.