Казахстан направил гуманитарную помощь в турецкий город Газиантеп

Зимние палатки, обогреватели, металлические кровати, постельные принадлежности, теплую одежду. Предметы первой необходимости для оказания помощи пострадавшим отправил Казахстан в турецкий город Газиантеп. Общий объем дополнительной гуманитарной помощи по поручению Главы государства составляет 55 тонн.

Между тем в Турции продолжает работу оперативный штаб, открытый с первого дня прибытия спасателей МСЧ нашей республики. Врачи Центра медицины катастроф круглосуточно оказывают квалифицированную помощь всем нуждающимся. Одна из них – Алмагуль Алдабекова. Многодетная мама прибыла в район стихийного бедствия в первом эшелоне спасателей. Опытный медик отмечает, что в сутки за помощью в среднем обращаются более 35 пострадавших. В основном – с травмами и переохлаждением.

Алмагуль Алдабекова, врач Центра медицины катастроф г.Караганды:

– Оказывали мы помощь пострадавшим, поступали пострадавшие с различными ранениями, различными ушибами, травмам. Также старались оказать и психологическую помощь, моральную поддержку жителям.

Отметим, число жертв в результате землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек. По последним данным, в стране непригодными для жилья стали по меньшей мере 56 тысяч зданий.