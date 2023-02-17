Книгу с древними картами Казахстана презентовали в Астане

Уникальную книгу со 130-ю старинными картами Казахского государства представили в Астане. Ее автор – известный учёный, профессор Евразийского Национального Университета Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. В рамках исследовательских работ он объездил практически все страны Европы и Америки. В зарубежных библиотеках, архивах, картографических центрах и музеях он изучал атласы древнего Казахстана, датированные XVI-XIX веками. На кропотливую работу с раритетами в общей сложности у ученого ушло около 17 лет.

Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, Доктор политологии, профессор ИСИ ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва:

– Помимо научного измерения, эта книга имеет также политическое значение. Дело в том, что книга, прежде всего, писалась для научно-исследовательских кругов, для широкого круга читателей. Казахская государственность зафиксирована всеми европейскими путешественниками, дипломатами на уровне послов, военными. Четко и ясно показано, как развивалось наше государство с момента своего образования в 1465 году. Это новый взгляд на историю, потому что все эти карты вводятся в научный, культурный, информационный оборот впервые в Казахстане.

В книге представлены не только иллюстрации, но и ценные сведения из жизни и биографии авторов старинных карт – ученых, географов, дипломатов и путешественников. Также в ней содержатся средневековые описания государственного строя, быта и этнографии казахов. Отметим, впервые уникальное издание было выпущено и презентовано два года назад в Брюсселе на трех языках – казахском, английском и русском.