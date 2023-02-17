Электронную очередь внедрят на 4 пунктах пропуска на госгранице РК
Электронную очередь еще на четырех пунктах пропуска на госгранице Казахстана намерены внедрить до конца февраля. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов страны. Два КПП находятся на рубеже с Китаем – это «Бахты» в Абайской области и «Майкапчагай» на востоке. Другие два расположены в Мангистауском регионе. Это пункты пропуска «Темир-Баба» и «Тажен». Первый – на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном. В системе зарегистрировано около 7 с половиной тысяч пользователей, которыми произведено 84 тысячи операций по бронированию очереди.
Отметим, сервис «CarGoRuqsat» был запущен в ноябре прошлого года на цифровой платформе Qoldau.kz. Он создан для того, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной. В скором времени планируется дополнить сервис проверкой личности через Face ID, или через банковскую карту для иностранных граждан.