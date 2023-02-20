Офис ООН в Казахстане отмечает свое 30-летие. Первое представительство Всемирной Организации в нашей республике было открыто в феврале 1993 года. А за год до этого наша страна вступила в ООН. За эти три десятилетия в Казахстане появились 27 агентств Организации. Они осуществляют проектную деятельность в различных сферах. Это и экономическое, и социальное развитие, охрана окружающей среды, защита прав человека, гендерное равенство, расширение возможностей женщин и, в целом, поддержка страны в достижении целей устойчивого развития.

К слову, всего за годы присутствия Организации объединенных наций в Казахстане было реализовано свыше 400 проектов, как на национальном, так и на региональном и местном уровнях. В частности, свыше миллиона человек были поддержаны в рамках проектов по сохранению биоразнообразия и управления земельными ресурсами. Помощь была оказана сельхозпредприятиям и фермерам из 16 районов страны. Вместе с этим 37 компаний через механизмы финансирования низкоуглеродных проектов получили поддержку на 4 миллиарда 700 миллионов тенге.

Куртмолла Абдулганиев, Глава офиса постоянного координатора ООН в Казахстане:

– Эти перспективы соответствуют тем приоритетам, которые определены в рамочном соглашении между ООН и правительством Казахстана. Я думаю, что приверженность Казахстана, о которой я говорил в начале, является хорошим индикатором того, что перспективы сотрудничества очень хорошие. Это значит, что Казахстан будет также активным членом Организации Объединённых Наций, и партнерство между различными органами власти и различным агентствами будет укрепляться. Поэтому мы надеемся, что количество проектов будет оставаться как минимум на том же уровне. Надеемся, что может быть и вырастет в ближайшее время.