В ЦИК РК подвели итоги регистрации кандидатов

Окончательные итоги регистрации кандидатов в Мажилис и Маслихаты подвели в Центральной избирательной комиссии. Так, по 29 одномандатным территориальным округам по выборам депутатов в нижнюю палату Парламента было выдвинуто 609 кандидатов. Из них 79 от политических партий, 5 – от общественных объединений, 525 – самовыдвиженцы. Что касается маслихатов, то на 3081-но депутатское кресло претендуют 10 288 кандидатов.

Напомним, что 69 депутатов в Мажилис избираются и по партийным спискам. ЦИК зарегистрировал на выборы 7 политических партий, в которых 281 кандидат: больше всего от партии Amanat – 90, от «Ак жола» – 54 кандидата, Народной партии Казахстана – 52, от партии «Ауыл» – 25, от партии Respublica – 23 кандидата, от общенациональной социал-демократическая партии – 19 и от партии зеленых «Байтак» – 18. Отметим, в Казахстане началась предвыборная агитационная кампания.



