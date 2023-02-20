Казахстанские спасатели вернулись из Турции домой

Второй эшелон казахстанских спасателей благополучно вернулся на родину из Турции. Борт приземлился сегодня в аэропорту Астаны. Именно на этом воздушном судне Казахстан доставил в Газиантеп гуманитарную помощь.

Отметим, накануне ночью в Алматы прилетел первый эшелон спасателей – это сотрудники МЧС и медработники Центра медицины катастроф. Напомним, с 7 по 19 февраля они работали над ликвидацией последствий землетрясения и извлекали пострадавших из-под завалов на территории трёх провинций – в районе Нурдагы, Газиантепе и Хатае.

Общая численность сил составила свыше 100 человек. Это спасатели из Астаны, Алматы, Карагандинской и Акмолинской областей, а также врачи. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана подчеркнули, поставленные задачи выполнены в полном объёме.