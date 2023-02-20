Свыше 22 тысяч человек получили гражданство Казахстана в 2022 году

В прошлом году гражданство Казахстана получили свыше 22 тысяч человек. Из них 20 тысяч – в упрощенном порядке. При этом 17 с половиной тысяч составили кандасы. Об этом стало известно в ходе брифинга в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, ежегодно в компетентные органы по вопросу получения казахстанского паспорта обращаются около 20 тысяч желающих. За годы Независимости эту возможность получили более 1 миллиона человек. В МВД также напомнили о запрете двойного гражданства в Казахстане. За сокрытие этого факта, отметили представители ведомства, предусмотрен штраф до 200 МРП либо выдворение из страны.

Шугыла Турлыбек, Представитель МВД РК:

– В этом году для предотвращения фактов двойного гражданства планируется внесение поправок в законодательные акты для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства. Бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства.