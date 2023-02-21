Спутники выпустят в Казахстане

Спутники почти на 140 млрд тенге планируют выпустить в Казахстане. Об этом заявили в «Қазақстан Ғарыш Сапары». Согласно обновленному плану развития до 2030 года, в стране будут проектировать и производить собственные космические аппараты для внутреннего рынка. Это будут ракеты дистанционного зондирования Земли с высоким и средним разрешением, а также с возможностью делать космоснимки не менее раза в день. В результате будут заменены KazEOSat-2 и KazEOSat-1.

Кроме того, планируют выпускать малые спутники. На эти цели будут привлекаться частные инвестиции. При этом проектирование для отработки технологий и наработки летной истории будет начато в этом году. С 2024 года планируется выйти уже на мелкосерийное производство. Наша страна будет участвовать и в поставке комплектующих и услуг разработки космических аппаратов для международных заказчиков.