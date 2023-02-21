Американский журнал Condé Nast Traveler опубликовал список захватывающих мест в Казахстане

Популярный для путешественников американский журнал Condé Nast Traveler назвал самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане. В материале подчеркнуто, что республика изобилует потрясающими пейзажами. От гор до солончаков, от кристально чистых озер до густых лесов, от современной архитектуры до древних городищ. Авторы статьи детально и красочно описывают Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау.

По информации Минкультуры и спорта, наша страна, к слову, недавно была признана лучшим трендовым направлением для туристов из Индии. До этого Казахстан также вошел в ТОП-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales. Отметим, Казахстан делает ставку на туризм.

В республике разработана Концепция развития отечественной туротрасли на 7 лет. Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта. В его рамках в стране планируется усилить авиадоступность между турдестинациями и регионами, а также снизить стоимость внутренних авиаперелетов. Кроме того, ожидается, что на приоритетных туртерриториях будут возведены новые объекты. Вместе с этим развивать в стране намерены конный и круизный виды туризма. В порту Актау для этого планируется построить морской вокзал. Кроме того, ожидается расширение списка безвизовых стран и создание маркетплейса для ремесленников.