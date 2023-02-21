Казахстанская картина «Крыса» завоевала призы на Международных кинофестивалях

Казахстанская кинопродукция завоевывает пьедесталы престижных мировых конкурсов. Лучшей сразу на 4 международных кинофестивалях признана казахстанская картина «Крыса» режиссера Жантемира Баймухамедова. А буквально недавно она завоевала еще и Гран-при 60 юбилейного конкурса короткометражных фильмов на Мальте. Фильм конкурировал с 320 картинами из более чем 60 стран. Кроме того, главный приз лента взяла на кинофоруме в Бразилии. Другие награды картина получила в Шотландии, Макао и России.

Жантемир Баймухамедов, режиссер:

– Чем покорила лента? Наверное, тем, что для европейского зрителя наша страна представляет собой терра инкогнито – землю неизвестную совсем. Однако в Европе, как вы знаете, очень ценится гуманизм. В этом фильме есть идея гуманизма, она проходит через весь фильм. И как сказал главный герой этого фильма, он сказал, что: «Люди даже ко мне в жинзни не так относились, как относится к крысам». Я думаю, в мире люди приняли картину с большим воодушевлением. Видно было, что картина им очень нравится.

Дружба человека и ...крысы. В основу фильма легла реальная история, произошедшая еще в 80-ых годах прошлого столетия. По признанию автора, идею снять картину на эту тему он вынашивал очень давно.

Жантемир Баймухамедов, режиссер:

– Дело в том, что в 80-ых годах в газете «Ленинская смена» была опубликовна статья о том, как один человек обнаружил у себя в квартире крысу, с которой начали происходить очень-очень-очень удивительные вещи. В этом фильме снимается настоящая крыса. Это наша главная героиня по имени Люси. Замечательное прекрасное животное, которое великолепно справилось со своей работой.

Отметим, в настоящее время казахстанский режиссер занимается производством комедийного веб-сериала. Кроме того, ведутся переговоры по поводу съемок еще одного фильма в Испании. В нем Жантемир Баймухамедов выступит в роли приглашенного режиссера.

Автор: Толкын Нуриаменова