Подготовка к выборам в Мажилис и маслихаты проходит в Казахстане

В Казахстане идет подготовка к выборам в Мажилис и маслихаты. Напомним, они пройдут 19 марта. Так, в Северо-Казахстанской области проводится проверка списков избирателей и подготовка пунктов голосования. Отметим, в регионе свыше шестисот избирательных участков. Также сейчас ведется работа по сверке данных о гражданах, имеющих право голоса. В их числе больше двух тысяч жителей с инвалидностью. Для них предусмотрена необходимая материально-техническая база, а также услуги сурдоперевода.

Олжас Идрисов, руководитель аппарата акима области:

– Из 631 одного участка обеспечены пандусами – 532, тактильными указателями при входе – 563, тактильными указателями на участке – 504. Для 652 избирателей с нарушением слуха на участках будет размещена информация для оказания помощи в режиме онлайн или офлайн, то есть услуги сурдопереводчика. В областном центре в день голосования будет задействована служба инватакси и социального такси.

Сагындык Маугазин, Член избирательной комисси Северо-Казахстанской области:

– Что касается областного маслихата, то официально зарегистрировано 53 кандидата и столько же в городской малихат Петропавловска. Кроме того, 6 партий представили в областной маслихат свои списки.

Тем временем в Павлодарской области свои кандидатуры на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней выдвинули 688 человек. Из них регистрацию прошли около 600, 77 из них – выдвиженцы политических партий. Большая часть намерена баллотироваться в депутаты районных и городских маслихатов. В среднем на один мандат претендуют 3 человека. Самому молодому из кандидатов – 20 лет. В областной избирательной комиссии отметили, что участие в выборах такого числа молодых людей наблюдается в регионе впервые.

Гульнар Аманжолова, Председатель областной территориальной избирательной комиссии:

– Исходя из опыта своей практической работы, я думаю, что конкурентная борьба будет на каждом избирательном округе. Это показали этапы выдвижения, потому что действительно в одном округе было 10 кандидатов. Но для того, чтобы выборы состоялись на том или ином избирательном округе, кандидатов должно быть не менее двух.