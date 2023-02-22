Процесс подключения населенных пунктов к газу автоматизируют в РК

В Казахстане автоматизируют процесс подключения населенных пунктов к газу. Для этого в работу планируют внедрить специальную электронную торгплощадку. Там потребители вправе сами выбрать монтажные организации и поставщиков необходимых оборудований. При этом учитывать при выборе казахстанцы смогут как стоимость услуг, так и их рейтинги. Доклад о ходе газификации республики на заседании Правительства озвучил глава Минэнергетики Булат Акчулаков.

По его словам, ее общий уровень в стране практически достиг 60%. В этом году планируется реализовать 76 проектов. На эти цели предусмотрено порядка 74 миллиардов тенге. Они позволят обеспечить газом 55 населенных пунктов, где проживает 160 тысяч человек, и повысят общий уровень газоснабжения по стране уже к концу года.

Булат Акчулаков, Министр энергетики РК:

– Это строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» пропускной способностью 5,8 млрд. м3/год; строительство лупинга магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» пропускной способностью 13,1 млрд. м3/год; инфраструктурные проекты по газификации ТЭЦ-2,3 г. Алматы стоимостью 96 млрд. тенге.

Также за счет бюджетных средств в текущем году будет начато строительство 4-ой нитки магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» и 3-ей нитки в Актобе общей стоимостью порядка 75 млрд. тенге.