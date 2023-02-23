Городок ремесленников построят в Туркестане

Уникальный туристический комплекс с мастерскими ремесленников планируют построить в Туркестане. Здесь будут изготавливать сувениры и поделки в национальном стиле, а также обучать как современным, так и старинным технологиям рукодельного творчества. Городок разместится на 9 тысячах квадратных метров. Там также возведут отели и рестораны, помещения для выставок, шоурумы.

В акимате Туркестанской области сообщили, что намерены не только привлечь туристов таким образом, но и развивать предпринимательство, сохранять культуру и наследие предков.

Напомним, в Казахстане сейчас идет публичное обсуждение проекта Концепции развития отечественной туротрасли. В ее рамках как раз и планируется развитие ремесленничества. В первую очередь, в республике намерены сформировать национальный реестр мастеров и разработать стандарты их продукции. Для умельцев будет создана и электронная торговая площадка для продвижения отечественной продукции, в том числе за рубежом.