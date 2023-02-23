Школы РК примут участие в апробации международного исследования ОЭСР

42 казахстанские школы примут участие в апробации масштабного международного исследования TALIS-2024. Его организовало ОЭСР. В исследовании примут участие свыше 800 учителей и руководителей школ из Астаны, Алматы, Шымкента и пяти регионов страны. Исследование направлено на оценку условий работы педагогов и образовательной среды в учебных заведениях.

По данным Министерства просвещения, полученные результаты будут использовать для разработки учебных программ, подготовки учителей и повышения их квалификации. Анализ позволит выявить сильные и слабые стороны педагогического корпуса и получить независимую оценку условий работы преподавателей и образовательной среды в школах. Отметим, исследование проводится раз в шесть лет.