Почему цены на авиабилеты необоснованно повышают в Казахстане?

Цены на авиабилеты необоснованно повышают из-за пробелов в законодательстве. В Правительстве рассмотрели меры, которые позволят в дальнейшем это исключить. Предложения по реализации новых антимонопольных мер на рынке пассажирских авиаперевозок обсудили в ходе заседании спецкомиссии под председательством Алихана Смаилова.

Вместе с этим участники комиссии затронули демонополизацию в сфере производства нефтепродуктов. В частности, были обсуждены вопросы возврата ключевых функций техсервиса на одном из НПЗ с аутсорсинга в ведение самого предприятия. Это, отметили на заседании, позволит отсечь от выполнения услуг лишних посредников. По итогам обсуждения Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.