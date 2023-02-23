Казахстанские спасатели работали 24 часа без перерыва в первый день в зоне стихийного бедствия в Турции

24 часа без перерыва работали казахстанские спасатели в первый день в зоне стихийного бедствия в Турции. Об этом на брифинге сообщили сотрудники Оперативного отряда департамента по ЧС Астаны. По их признанию, для того, чтобы вызволить из завалов первого пострадавшего от землятресения ушло до шести часов. Чтобы отыскать выживших людей, задействовали служебных собак и тепловизоры.

Исламбек Амангельдинов, Главный спасатель:

– Для нас было радостью, когда мы находили живых людей. Когда слышали их голоса, для нас это было большое облегчение. Потому что в таких завалах найти живого человека мало верилось. После того как извлекли их из-под завалов, для нас это было большое облегчение.

Напомним, казахстанские спасатели, кинологи и медицинские работники уже вернулись на родину. Из всех присланных другими странами спасательных отрядов, они самыми последними покинули Турцию.

Ибрагим Кульшимбаев, Первый Вице-министр по ЧС РК:

– С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции, это в областных центрах Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, силами МЧС Казахстана совместно со спасателями Турецской республики были спасены 7 человек. Также извлечены тела 88 погибших. Из них – 10 детей. С применением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента было разобрано более 252 тысяч кубических метров завалов 6 зданий.