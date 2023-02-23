Парламент принял закон по вопросам ЖКХ

В Казахстане для малоквартирных домов введут новую форму управления – совместную. К слову, в стране насчитывается чуть больше 10 тысяч таких домов, где число квартир составляет не больше 16. По мнению казахстанских депутатов, применение формы правления в виде ОСИ и простого товарищества для них нецелесообразно. Закон, предусматривающий эту и другие нормы по вопросам ЖКХ, одобрил сегодня Парламент. Его направили на подпись Главе государства.

Отметим, документ также будет регулировать споры собственников о выборе формы правления домом. В этом случае жилищная инспекция вправе определить временную управляющую компанию на период до одного года. Другая же норма закона позволит застройщику сроком до полугода задействовать управкомпанию до тех пор, пока в доме не определится форма управления. По словам сенатора Бауыржана Каниева, в стране 85% многоквартирных домов перешли на форму простого товарищества. Объединение собственников имущества выбрали всего лишь 11,5 % жильцов.

Бауыржан Каниев, Депутат Сената Парламента РК:

– Закон направлен на улучшение механизма управления многоквартирными жилыми домами и конкретизацию некоторых функций субъектов жилищных отношений; обеспечение прозрачности в деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений.