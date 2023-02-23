К. Токаев принял акима города Алматы

Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы. Глава государства принял акима города. Ерболат Досаев рассказал о планируемом сейсмоаудите. Его проведут во втором полугодии. Процедура позволит обновить паспортизацию объектов города.

Также Ерболат Досаев доложил Президенту о разработке нового Генерального плана города до 2040 года, совместной разработке со Всемирным банком городских «зеленых коридоров» и формировании автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны Алматы.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы. В частности, в январе за счет роста деловой активности до 137% ускорился краткосрочный экономический индикатор. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22%. В целом положительная динамика была обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.