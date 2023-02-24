Туристы из каких стран чаще посещают Казахстан?

Турция, США, Великобритания и Германия вошли в ТОП-10 стран, из которых в Казахстан чаще всего приезжали туристы в январе этого года. По информации Министерства культуры и спорта, в республике в совокупности побывали 6,5 тысяч жителей этих государств. Отмечается и большая динамика гостей из Индии – около 3 тысяч. Что касается туристов из ближнего зарубежья, то в первой десятке находятся Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан. При этом иностранцы чаще всего посещают Алматы. В числе востребованных у путешественников городов и регионов также – Астана, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, а также по Шымкенту и Карагандинский регион.