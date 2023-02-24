Визовый хаб откроют При Посольстве Финляндии в Астане

При Посольстве Финляндии в Астане откроется визовый хаб. Обслуживать он будет граждан всей Центральной Азии. Об этом стало известно на встрече Касым-Жомарта Токаева с Министром внешней торговли и содействия международному развитию этой страны Вилле Скиннари. Отметим, Финляндия – второй по величине инвестор нашей республики среди государств Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами центральноазиатского региона.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Президент подчеркнул: финские предприниматели получат всестороннюю поддержку при инвестировании в нашу страну. Отметим, в состав финской делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний.