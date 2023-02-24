Улица имени Султана Бейбарса появилась в столице РК

В Сарыаркинском районе столицы появилась улица имени великого выходца Дешт-и-Кипчака – Султана Бейбарса. Ее протяженность – более двух километров. Имя полководца навсегда золотыми буквами вписано не только в летопись казахского народа, но мировую историю. В течение 17 лет он был главой государства мамлюков в Египте. Один из сильнейших правителей Востока успешно отражал как нашествия монголов, так и крестоносцев. По случаю 800-летия Султана Бейбарса планируется проведение более 600 мероприятий, как на национальном, так и на международном уровнях. В том числе будет дан старт международной экспедиции «По следам Бейбарса». В ее рамках исследователи намерены объездить музеи мира.

Асхат Оралов, Министр культуры и спорта РК:

– У нас в планах в этом году поехать в Египет и провести дни культуры Казахстана. В Каире есть специальный музей и мечеть имени Султана Бейбарса. После завершения ремонтных работ, мы посетим ее с делегацией через два-три месяца. Мы подготовили театрализованное представление, гала-концерт, проведем памятные мероприятия. Среди тюркских стран, в Турции, Кыргызстане и Узбекистане, конечно же, во всех регионах нашей страны организуются специальные мероприятия, посвященные Султану Бейбарысу.