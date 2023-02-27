Выставка работ итальянского архитектора Марио Кучинелла проходит в Астане

История архитектуры, культовых культурных событий и экологических явлений в одной уникальной экспозиции. В столице Казахстана открылась выставка известного итальянского архитектора Марио Кучинелла. В ней представлены макеты и фотостенды авторских работ зарубежного проектировщика. Особое внимание в них уделено вопросам экологической устойчивости. По мнению архитектора, в современных мегаполисах нельзя обойтись без этих принципов, в частности при возведении современных высотных административных и жилых зданий.

Успешным примером использования зелёных решений, отметил архитектор, в Астане выступает сфера «Нур Алем». В уникальном павильоне продемонстрированы уже реализованные технологии и проекты в разных областях устойчивых источников энергии. Отметим, выставка организована Посольством Италии в Казахстане, при поддержке нацкомпании «QazExpoCongress». Она будет открыта до 10 июня.

Марио Кучинелла, архитектор, Италия:

– Я очень рад проводить в вашей стране выставку, потому что Казахстан, как и многие страны мира, стремится возводить свою столицу, сохраняя принципы устойчивого развития. Это важно для молодого поколения, в особенности для начинающих архитекторов, чтобы они были знакомы с новыми способами проектирования зданий и городов. Я думаю, что устойчивое развитие имеет ключевую роль в построении будущего. Учитывая эти принципы, мы можем построить здания, города в гармонии с окружающей средой. Это является очень важной задачей для всего человечества на предстоящие даже не 30, а 100 лет.