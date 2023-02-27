Выборы 2023: сколько казахстанцев включены в список избирателей?

12 млн 32 тысячи 550 казахстанцев вошли в списки избирателей. 19 марта они могут проголосовать на Внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. Также по информации председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова, бюллетени для голосования будут разного цвета. Изменится и их размер.

Нурлан Абдиров, Председатель Центральной избирательной комиссии РК:

– Если мы с привычного А4 будем использовать А5… этот бюллетень вполне читаемый. Если по партийным спискам, то семь строчек – это наименование политических партий на двух языках с окошком для проставления отметки. Восьмая позиция – за голосование против всех. И примечания, где объясняется, как надо проставлять отметку. До 16 фамилий, если говорить об одномандатных округах, вполне умещаются, полноценно все изображается и позволяет совершенно спокойно, без напряжения все это прочитать.

Кроме того, в ЦИКе отметили, что для слабовидящих людей на избирательных участках оборудуются специальные места. Установят дополнительное освещение, увеличительные лупы и другое.