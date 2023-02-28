Протонный центр появится в Казахстане

В Казахстане ежегодно от рака умирают около 13 тысяч человек. Согласно данным Минздрава, за последние 20 лет в стране удалось снизить смертность от онкологии лишь на 33%. Улучшить ситуацию, отметили в ведомстве, позволит реализация комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями.

Он рассчитан на 2023-2025 годы. В его рамках планируется снизить смертность от недуга сразу на 65% – на 100 тысяч человек. Также в планах на 10% снизить визуально-запущенные случаи и сделать ставку на раннюю диагностику заболевания.

Предусмотрены и такие меры, как закуп лекарственных препаратов, оборудования и строительство современных онкоцентров. Они появятся в Алматинской, Атырауской, Улытауской, Жетысуйской и Актюбинской областях. В столице также уже ведется строительство первого протонного цетнра в Центральной Азии. Его планируется сдать в следующем году.

Ажар Гиният, Министр здравоохранения РК:

– Сейчас завершается строительство бункера для протонного ускорителя. Затем планируется установка аппарата, проведение работ по проверке на работоспособность и безопасность. Наряду с этим сейчас проводится работа по подготовке специалистов. С прошлого года ведется подготовка необходимых кадров за рубежом - в Израиле, Германии, Нидерландах. Это специальности, которых раньше не существовали в нашей стране. Это редкие специалисты, лучевые терапевты, медицинские физики, химики.



