255 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления

Обильное количество снега и промерзание почвы могут стать причинами масштабных паводков в Казахстане. В зоне подтопления в этом году могут оказаться 255 населенных пунктов. А это - 127 тысяч домов и более 700 тысяч жителей. О готовности регионов к паводкам отчитался заседании Правительства Глава МЧС. Он отметил, что до активного снеготаяния на юге остались считанные дни.

Актуален этот вопрос и для Восточного Казахстана. Тем более, что в марте, по прогнозам синоптиков, количество осадков и температура воздуха там ожидаются выше нормы. В целом Юрий Ильин заверил, что силы и средства ведомства в этих регионах заблаговременно переведены в повышенную готовность. Проводится профилактическая работа, в населенных пунктах сооружены и отремонтированы дамбы, вывезены миллионы кубометров снега, расчищены канавы и подготовлены дренажные системы.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

– МЧС совместно с заинтересованными госорганами и акиматами, в рамках республиканского учения «Көктем-2023» отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации. Подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.Надо определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельхоз животных.